Tutto pronto per la grande festa. Domani si balla insieme ai ’The Kolors’

I The Kolors saliranno sul palco di Formì domani pomeriggio, in occasione del primo compleanno del distretto commerciale ‘Formì’. Ecco come si svolgerà l’evento più nel dettaglio: i varchi per accedere all’area si apriranno alle 17.30. Alle 18.30 cominceranno le esibizioni dei deejay, la musica live con le performance di Berna, Cioffi, Enula e il divertimento del grande happening dal vivo di Radio 105 che poi lascieranno spazio ai The Kolors. I protagonisti più attesi, ovviamente, sono proprio loro: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) che saliranno sul palco per interpretare i successi della loro carriera più che decennale, fino ai recenti ‘Italodisco’, ‘Un ragazzo una ragazza’ e ‘Karma’.

Oltre ai big promettono emozioni anche gli artisti in apertura, scelti tra i nomi emergenti della musica italiana, che avranno il compito di scaldare l’atmosfera fino all’ingresso degli ospiti d’eccezione della serata. Per accedere all’evento intitolato ‘105 in the city, special guest The Kolors’, occorre richiedere gratuitamente i pass nei negozi di Formì. In molti negozi i biglietti sono già sold out, perciò per trovarne ancora alcuni disponibili sarà necessaria una certa dose di fortuna. Ogni persona potrà ricevere non più di due tagliandi, fino ad esaurimento degli stessi. L’elenco dei punti vendita del distretto è sul sito di Formì (www.formishopping.it). Gli organizzatori informano che purtroppo i posti riservati alle persone con disabilità sono terminati, in seguito all’altissimo numero di richieste ricevute.