Ubriaca alla guida, multa salatissima

I vigili urbani hanno fermato la conducente di un’auto alla guida mentre usava il telefonino e risultata anche in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 4 volte. Inoltre aveva la patente scaduta e l’auto non era assicurata. Per lei una multa di oltre mille euro, il deferimento all’autorità giudiziaria e il sequestro del veicolo. Nelle prime tre settimane dell’anno già quattro gli accertamenti della Polizia Locale a carico di conducenti alla guida in stato di ebbrezza.