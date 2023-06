Ubriachi alla guida, tagliati dalla polizia 100 punti dalle patenti

Durante il ponte dei Due Giugno le 45 pattuglie della polizia dislocate in strade ed autostrade della provincia hanno tagliato quasi 100 punti dalle patenti degli automobilisti, soccorrendone 30 in difficoltà. Complessivamente sono state ritirate 2 patenti a conducenti che avevano bevuto troppo, o che hanno provato in tutti i modi a non sottoporsi all’etilometro. In particolare a un 50enne straniero è stata ritirata patente e sequestrato il mezzo dopo aver paurosamente sbandato più volte sulla tangenziale di Forlì.