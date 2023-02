Attimi di caos e concitazione giovedì sera in via Colombo, vicino al centro commerciale ‘Portici’ e gli uffici dell’Ausl, quando un 20enne nordafricano ha improvvisamente aggredito un 15enne sferrandogli un pugno, alla presenza di altri coetanei. L’aggressore si è dileguato sopra il suo monopattino. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia: sono stati i militari a rintracciare poi il 20enne, che è risultato ubriaco. Per lui è scattata la sanzione per la guida in stato d’ebbrezza. Nessuna denuncia invece per il pugno, neanche da parte della famiglia del 15enne.