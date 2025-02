Ubriaco dà un pugno in faccia a un carabiniere. Arrestato e condannato 40enne straniero

Sono stati alcuni rumori ad allertare i condomini. Poco dopo delle grida spingono gli stessi residenti ad allertare i carabinieri della stazione di Forlimpopoli. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma si ritrovano davanti a un 40enne originario di un Paese sudamericano (ma da anni residente in Romagna, dove ha un figlio e un’ex moglie) palesemente in preda ai fumi dell’alcol. L’uomo s’era installato in un vano dell’edificio e, stando ai resoconti degli inquirenti, era particolarmente esuberante.

La sua intenzione, dichiarata, era quella di passare la notte nel palazzo. E anche per questo i residenti hanno allertato i carabinieri. Ma quando uno di loro s’è avvicinato col proposito di convincerlo a lasciare l’edificio, l’uomo ha reagito violentemente, colpendo con un pugno il volto di un militare. A quel punto è scattato l’arresto, con l’arrivo di un’altra pattuglia e pure del 118 (per soccorrere il militare, lievemte ferito). L’uomo è stato poi condannato per direttissima a un anno e 8 mesi con pena sospesa.