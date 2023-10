Ubriaco in strada, aggredisce e ferisce un paio di agenti: arrestato un 41enne La polizia ha arrestato un 41enne di origine bosniaca, accusato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L'uomo, in stato di ebbrezza, ha aggredito due agenti procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni. È stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.