Ucciso da una valanga. Guida alpina a processo

Il gup del tribunale di Aosta ha rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo Matteo Giglio, guida alpina valdostana di 52 anni, istruttore delle tre aspiranti guide travolte e uccise da una valanga il 13 aprile del 2023, vicino al colle della Tsanteleina, in Savoia (Francia). Giglio fu l’unico sopravvissuto. Tra i tre che persero la vita, anche il forlivese Elia Meta Della Corna (foto), 36 anni, finanziere del Sagf di Entreves (Courmayeur). La procura ha ipotizzato due profili di colpa: mancato utilizzo di zaini con airbag da valanga e una modalità di discesa nel canalone che avrebbe potuto essere più prudente. In aula il 24 ottobre.