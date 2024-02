Ucid, Michele Donati è il nuovo presidente

Michele Donati è il nuovo presidente provinciale dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti). È stato eletto recentemente durante la riunione che si è svolta alla presenza del vescovo, mons. Livio Corazza, dov’è stato rinnovato anche il Consiglio direttivo dell’Associazione di cui fanno parte Aurelio Zambelli, Giacomo Stella e Walter Neri; confermato alla segreteria Emanuele Ciani e assistente spirituale don Alessandro Maria Ravaglioli. Donati, sposato e con due figli, commerciante (Radioforniture Romagnola) ed educatore, fa parte dell’Ucid da tre anni e succede nella presidenza ad Emilio Chiericati. La notizia è stata divulgata anche attraverso ‘il Momento’, dove il neopresidente ha spiegato l’impegno preso.

"L’Ucid – sottolinea Donati (nella foto) – è un’associazione di diritto canonico che unisce imprenditori e dirigenti mossi dal desiderio di conformare il proprio lavoro alla proposta cristiana, mettendo in pratica la Dottrina Sociale della Chiesa". Finalità che sono così elencate nel sito dell’Ucid: "La formazione cristiana degli iscritti, la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa, un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale".

Come sezione di Forlì-Cesena – spiega il neopresidente – vogliamo lavorare su due livelli: l’animazione culturale per approfondire temi di attualità, come fatto con gli incontri col portavoce della Custodia di Terra Santa, e un servizio di accompagnamento all’imprenditore che rischia di sentirsi solo. Non siamo soli e sia quando le cose vanno bene, sia male, non esserlo fa la differenza".

Alessandro Rondoni