Ufficiale Okitokandjo

Stevy Okitokandjo (foto) è un nuovo giocatore del Forlì. L’attaccante olandese classe 1994 indosserà la maglia biancorossa nella stagione 2024-25. Okitokandjo arriva a Forlì dopo una carriera in giro per il mondo. Cresciuto nel settore giovanile del Gent, proprio in Belgio ha mosso i primi passi tra i grandi. Poi il passaggio in Portogallo, 6 stagioni tra seconda e terza serie locali. Dal 2023 si è trasferito in Venezuela nel Puerto Cabello, con cui ha esordito in Copa Libertadores, la Champions League del Sudamerica. L’ olandese è un giocatore di stazza pronto a dare fisicità all’attacco biancorosso.