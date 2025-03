Ufficio di Presidenza deleghe a Pestelli

Sono state assegnate nei giorni scorsi, in Regione, le deleghe dell’ufficio di Presidenza. Al segretario dell’Assemblea legislativa, al consigliere Luca Pestelli, esponente forlivese di Fratelli d’Italia, sono stati affidati i rapporti con il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, le azioni e i progetti in materia di tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari e le iniziative in materia di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche della Regione.