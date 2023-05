Ufficio postale, lavori in corso: "Servizi spostati a Castrocaro"

Da ieri l’ufficio postale di Dovadola di piazza della Vittoria 4 è stato trasferito nella sede di Poste Italiane di Castrocaro Terme. In un comunicato l’azienda informa che il trasferimento si è reso necessario per effettuare i lavori del ‘Progetto polis’, il primo del genere nel forlivese. "Questi interventi di ammodernamento – spiega Poste Italiane – serviranno per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza".

La sede di Dovadola, prima nel forlivese, è inserita nell’ambito di ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’, il progetto di Poste Italiane espressamente pensato "per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide".

Per il periodo necessario a portare a termine, intanto "Poste Italiane garantirà ai cittadini di Dovadola la continuità di tutti i servizi vincolati all’ufficio di radicamento, attraverso un apposito sportello che si troverà presso l’ufficio postale di Castrocaro Terme, piazza Machiavelli 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35". A supporto dei cittadini di Dovadola ci sarà, poi, anche l’ufficio di Forlì Centro, in piazza Aurelio Saffi 28, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. Entrambi gli ufficì, sia quello di Castrocaro Terme che quello di Forlì, sono dotati di Postamat fruibile ventiquattro ore su ventiquattro.

Quinto Cappelli