Ufficio postale riaperto: prediposti i futuri servizi Polis

Ha riaperto ieri al pubblico l’ufficio postale di Portico. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Tosco-Romagnola 18/B, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto ‘Polis’, che interessa 7mila uffici in tutta Italia "per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello unico digitale di prossimità".

Nell’ufficio postale di Portico, così come in altri 14 uffici postali del Forlivese, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello ‘Obis M’, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini portichesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. L’ufficio postale di Portico, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ha ammodernato anche gli spazi interni, resi più accoglienti e confortevoli.

q. c.