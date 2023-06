Ughi e Olmi al Fabbri, come avere i biglietti

Per Uto Ughi e Paolo Olmi sold out dei biglietti ’Vip’ e del secondo settore. Inoltre, alcune aziende forlivesi hanno acquistato una quantità di biglietti poi donata a forze dell’ordine, volontari, personale sanitario e per i ’burdel de paciugh’. Per loro,

per i giovani musicisti della città e per i residenti dei Romiti sono ancora disponibili

dei biglietti, prenotabili inviando una e-mail

a [email protected], specificando nominativo di riferimento e numero di biglietti richiesti,

entro oggi. I biglietti saranno ritirabili alla biglietteria del teatro Diego Fabbri dopo aver ricevuto la conferma e aver fornito il nominativo di riferimento.