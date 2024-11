Ugolini motiva i giovani: "Dobbiamo avvicinarvi alla politica e aiutarvi a restare in Italia"

La Collina dei Conigli a Forlì è stato teatro dell’incontro tra la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Elena Ugolini, e i giovani, promosso dalle forze di coalizione di centrodestra che la sostengono. "Che bello vedere tanti giovani impegnati a costruire, passo dopo passo, il futuro della nostra Regione. Tanto calore non me l’aspettavo – ha affermato Ugolini –. Si dice spesso che i giovani sono lontani dalla politica, ma il nostro compito è avvicinarli. Per questo motivo abbiamo deciso insieme a tutta la coalizione di affidare a loro l’organizzazione di questo momento, dove abbiamo parlato di futuro, dell’impatto della regione nella vita quotidiana di tutti noi e soprattutto dell’importanza di andare a votare".

Durante la serata si sono susseguiti gli interventi dei vari rappresentanti del centrodestra. Presentando la squadra dei candidati di Fratelli d’Italia della provincia di Forlì Cesena, il viceministro Galeazzo Bignami ha tenuto a ricordare "l’importante sfida che il 17 e il 18 novembre tutto il centrodestra si trova a giocare. Elena Ugolini l’hanno attaccata dicendo che non aveva mai amministrato, ma basta vedere il suo curriculum e capire che carriera straordinaria ha alle spalle e che è la persona giusta per dare un futuro diverso alla nostra Regione".

La squadra degli azzurri di Forza Italia è stata presentata dall’onorevole Rosaria Tassinari che ha tenuto a ribadire che "i nostri candidati conoscono palmo a palmo la nostra provincia e aiuteranno Elena Ugolini a cambiare la nostra Emilia-Romagna e convincere tutti del fatto che chi ha governato per oltre cinquant’anni sta lasciando questa terra con ferite sempre più grandi". Tra la musica e una risata con il comico Pier Giuseppe Bertaccini detto Sgabanaza, Elena Ugolini ha raccontato la sua vita trascorsa nei banchi di scuola, tra i giovani e tra le famiglie degli studenti. "È vero, i giovani sono probabilmente più distanti dalla politica rispetto a tanti anni fa, ma è un compito di noi adulti avvicinare la politica a loro, parlando dei loro temi come l’ambiente, l’inserimento nel mondo del lavoro, la possibilità di fare esperienza all’estero. L’Emilia-Romagna soffre un calo della natalità molto pericoloso che, aggiunto a un alto tasso di giovani laureati che vanno all’estero per lavorare, mette a rischio la tenuta della nostra società. Cambiare questo trend è fondamentale".

Matteo Bondi