Ultima serata del festival di film ’Animare’: la giuria di giovanissimi deciderà il vincitore

Questa sera alle 21.15 sai terrà il quarto e ultimo appuntamento con ‘Animare cartoon film festival’, evento dedicato al cinema di animazione per giovanissimi. La serata finale del festival si terrà a Fratta Terme in piazza Colitto. Il festival è surato da Sedicicorto in collaborazione con i comitati genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro e propone in visione i migliori cortometraggi internazionali di animazione pensati per incontrare i gusti dei più piccoli. Durante la serata saranno proiettati i cortometraggi più votate delle prime tre serate e la giuria composta da bambini e ragazzi decreterà il vincitore. L’ingresso alla serata è gratuito.