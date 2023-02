Ultime buste? Recapitatele a mano

1 Lunga corsa

Quattro mesi, cento tagliandi (quello di oggi è il 99°...) pubblicati sei giorni su sette. Sono già più di 13mila i coupon raccolti fin qui, oltre 20 i baristi che hanno ricevuto almeno un voto

2 Gli obiettivi

Carlino e sponsor volevano mettere in risalto il ruolo e la complessa professionalità del barista. A prescindere dalle classifiche

3 Le targhe

Oltre ai premi degli sponsor, il Carlino consegnerà ai primi tre classificati una targa da esporre, che attesti la posizione ottenuta nell’edizione 202223

4 La consegna

Come detto, domani viene pubblicato l’ultimo tagliando. Daremo poi tempo fino alle ore 12 di lunedì mattina per consegnarci le ultime buste di voti per i vostri beniamini

5 Occhio ai tempi

Inutile, così in extremis, spedire i tagliandi via posta: non fa fede il timbro postale ma data e orario d’arrivo. Meglio portarceli nella buchetta o a mano in via Giorgio Regnoli 88