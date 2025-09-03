Il tram di Bologna

Il tram di Bologna
Cronaca
Ultimi giorni di vacanza. Libri, caccia agli sconti. Party per gli studenti
3 set 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
Ultimi giorni di vacanza. Libri, caccia agli sconti. Party per gli studenti

Varie iniziative accompagnano la ripresa delle lezioni. Intesa Conad-Centro didattico per ammortizzare i costi.

La scuola comincerà lunedì 15 settembre, tra meno di due settimane. Nell’attesa sono diverse le iniziative che si stanno preparando. Per esempio, da 11 anni va avanti ‘La spesa con i libri di scuola’: l’iniziativa consente alle famiglie di risparmiare sull’acquisto dei testi scolastici grazie a buoni sconto dedicati. Il progetto è promosso da Cia-Conad, Centro Didattico Romagnolo e Confesercenti Forlì, in collaborazione con il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai.

Il meccanismo è molto semplice: chi compra i libri nei supermercati Conad riceve un voucher del 15% da ri-utilizzare per la spesa quotidiana; chi invece si rivolge alle cartolibrerie aderenti della provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna ottiene un buono equivalente da spendere in un punto vendita Conad. "Migliaia di famiglie hanno usufruito, nel corso degli ultimi dieci anni, di questa opportunità – spiega Umberto Orazi, titolare del Centro Didattico Romagnolo –. Cifre molto importanti se pensiamo che in media ogni famiglia spende circa 250-300 euro all’anno in libri di testo per ogni studente". Un risultato nato dalla collaborazione tra realtà del territorio: "Un esempio positivo che mette a valore gli sforzi comuni e ne dimostra la lungimiranza, anche alla luce delle difficoltà economiche di questa fase storica", sottolinea Fabio Lucchi, vicedirettore Confesercenti Forlì. I buoni sconto saranno utilizzabili fino al 31 dicembre nei punti vendita Conad aderenti.

Intanto, sabato a Formì viene organizzata una festa per chiudere le vacanze estive e festeggiare il ritorno a scuola: è un evento dedicato ai più giovani, che prende proprio il nome di ‘Back to School Party’. A partire dalle 17, sul palcoscenico allestito nell’area del distretto commerciale sfileranno alcuni dei più noti talenti usciti dalla fucina del web e dei social network, per uno spettacolo a base di musica, canzoni, ballo e tanto divertimento.

Il cast è composto da nomi conosciutissimi agli amanti delle piattaforme più in voga, come i ‘The Breakfast Club’ (gruppo composto da Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci), che raccontano le proprie avventure generazionali sui social network e in libreria ispirandosi all’omonimo film degli anni Ottanta. Insieme a loro anche ‘content creator’ seguitissimi sul web come Reina, Daniele Santarelli e il giovanissimo Lollo. Ospiti speciali i cantanti Luk3 e Antonia e il rapper Random, noti per aver partecipato al talent show ’Amici’.

© Riproduzione riservata

