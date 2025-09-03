Ultimi giorni di vacanza. Libri, caccia agli sconti. Party per gli studenti

La scuola comincerà lunedì 15 settembre, tra meno di due settimane. Nell’attesa sono diverse le iniziative che si stanno preparando. Per esempio, da 11 anni va avanti ‘La spesa con i libri di scuola’: l’iniziativa consente alle famiglie di risparmiare sull’acquisto dei testi scolastici grazie a buoni sconto dedicati. Il progetto è promosso da Cia-Conad, Centro Didattico Romagnolo e Confesercenti Forlì, in collaborazione con il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai.

Il meccanismo è molto semplice: chi compra i libri nei supermercati Conad riceve un voucher del 15% da ri-utilizzare per la spesa quotidiana; chi invece si rivolge alle cartolibrerie aderenti della provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna ottiene un buono equivalente da spendere in un punto vendita Conad. "Migliaia di famiglie hanno usufruito, nel corso degli ultimi dieci anni, di questa opportunità – spiega Umberto Orazi, titolare del Centro Didattico Romagnolo –. Cifre molto importanti se pensiamo che in media ogni famiglia spende circa 250-300 euro all’anno in libri di testo per ogni studente". Un risultato nato dalla collaborazione tra realtà del territorio: "Un esempio positivo che mette a valore gli sforzi comuni e ne dimostra la lungimiranza, anche alla luce delle difficoltà economiche di questa fase storica", sottolinea Fabio Lucchi, vicedirettore Confesercenti Forlì. I buoni sconto saranno utilizzabili fino al 31 dicembre nei punti vendita Conad aderenti.

Intanto, sabato a Formì viene organizzata una festa per chiudere le vacanze estive e festeggiare il ritorno a scuola: è un evento dedicato ai più giovani, che prende proprio il nome di ‘Back to School Party’. A partire dalle 17, sul palcoscenico allestito nell’area del distretto commerciale sfileranno alcuni dei più noti talenti usciti dalla fucina del web e dei social network, per uno spettacolo a base di musica, canzoni, ballo e tanto divertimento.

Il cast è composto da nomi conosciutissimi agli amanti delle piattaforme più in voga, come i ‘The Breakfast Club’ (gruppo composto da Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci), che raccontano le proprie avventure generazionali sui social network e in libreria ispirandosi all’omonimo film degli anni Ottanta. Insieme a loro anche ‘content creator’ seguitissimi sul web come Reina, Daniele Santarelli e il giovanissimo Lollo. Ospiti speciali i cantanti Luk3 e Antonia e il rapper Random, noti per aver partecipato al talent show ’Amici’.