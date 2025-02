Ultimi gorni utili per candidarsi

La città si prepara al rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere. Per entrare a far parte del Comitato è necessario presentare la propria candidatura compilando un modulo che si può scaricare dal sito www.comune.forli.fc.it, oppure ritirare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio Quartieri.

Per candidarsi è necessario avere compiuto 18 anni, risiedere nel Quartiere (da almeno tre anni in caso di cittadini stranieri) o avere un centro di interessi riconoscibile. La consegna dei moduli di candidatura deve avvenire entro le ore 12 del 28 febbraio all’Ufficio Quartieri (ingresso via delle Torri 13, primo piano) dal lunedì al venerdì in orario 8.30/13, oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza Saffi 8, Sala XC Pacifici) dal lunedì al venerdì: 8.30/13-15/18.30; sabato 8.30/13 o via PEC a comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.

Dopo la verifica dei requisiti verranno composte le liste con le candidature nei singoli quartieri. I nomi saranno inseriti per sorteggio nella lista di voto che sarà pubblicata sul sito entro il 14 marzo. Le elezioni avranno luogo in 21 seggi nella giornata di domenica 30 marzo.

Si tiene oggi l’ultima assemblea pubblica per la presentazione dell’elezione dei nuovi comitati, questa volta per il quartiere Carpena-Magliano-Ravaldino in Monmte -Lardiano. L’appuntamento è alle 20.30 nella sede del comitato all’interno dell’area verde di Carpena.