Ultimi mesi per il Pug . Intanto c’è di che costruire

L’atteso Piano Urbanistico Generale di Forlì potrebbe vedere la luce entro al fine dell’anno: queste almeno sono le tempistiche annunciate dall’assessore all’urbanistica Luca Bartolini nell’ambito della seduta di ieri delle tre commissioni in seduta congiunta proprio per esaminare lo stato dell’arte del Piano. Più precisamente: "Vorremmo approvare il Pug come giunta entro il 2025 – ha spiegato l’assessore – e da quel momento partiranno i 60 giorni per le osservazioni, poi altrettanto tempo per la risposta alle stesse. Dopo verrà approvato dal consiglio comunale".

Ma l’iter non sarà concluso, perché dopo l’approvazione dell’assise, il Piano sarà al vaglio del Cuav (Comitato Urbanistico di Area Vasta) per altri 120 giorni, quindi ce ne saranno ulteriori 60 affinché il consiglio comunale approvi definitivamente. Si parla quindi, sempre che tutto proceda come previsto, di licenziare definitivamente il documento non prima della seconda metà del prossimo anno.

Il Pug è figlio della legge regionale numero 24 del 2017: un documento che disegna la città fino al 2050, data nella quale il consumo di suolo dovrà essere a saldo zero. Quindi, da qui ai prossimi 25 anni, hanno spiegato i tecnici mentre illustravano il lavoro fin qui svolto, si potrà costruire su un massimo del 3% di nuovo suolo, circa 90 ettari di terreno. Non tutto però sarà edificabile, in quanto la filosofia che sta dietro alla legge, è quella della rigenerazione e della sostenibilità.

Al contrario, "da questo ragionamento restano esclusi tutti gli accordi urbanistici che sono già stati assunti nel corso di questi anni e non ancora attuati, gli ultimi nel maggio del 2024" e che permettono, per esempio, di costruire circa 1.600 alloggi di 90 metri quadrati di media, una novantina di capannoni e ben 21 centri commerciali.

Nell’incontro di ieri i tecnici hanno rappresentato ai consiglieri delle tre commissioni una fotografia della città a fine 2024. Si scopre così che ogni cittadino di Forlì può contare su una cinquantina di metri quadrati di dotazioni territoriali, cioè scuole, edifici pubblici, strutture sanitarie; la quota minima prevista dalla legge è di 30 a persona. Sono in programma altri tre o quattro incontri delle tre commissioni. uno ogni tre settimane circa. Poi si entrerà nel merito degli indirizzi strategici che si vorrà dare alla Forlì del futuro. Contemporaneamente si incontreranno le associazioni di categoria per poter progettare il Pug anche con le loro osservazioni.