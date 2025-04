Ultimi per multe stradali. Solo 1,1 milioni nel 2024

Gli automobilisti esulteranno: Forlì è il comune capoluogo in Emilia-Romagna che, nel 2024, ha incassato di meno dai proventi di multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada. Il totale delle multe emesse lo scorso anno ammonta a 1,1 milioni di euro: la cifra emerge dall’analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Un numero ingente che, però, è quello più basso della regione.

Le cose andarono diversamente, invece, nel 2023, quando gli introiti per le casse comunali derivati dalle sanzioni automobilistiche erano stati 1,7 milioni di euro. Per fare qualche paragone prendiamo in esame Bologna che, con quasi 27,7 euro, è al primo posto in regione, con incassi dichiarati dai soli Comuni capoluoghi di provincia per quasi 92,2 milioni, in calo del 2% rispetto al 2023.

La vicina Cesena, paragonabile a Forlì per dimensioni, registra invece proventi per 3,4 milioni, al penultimo posto, il triplo rispetto a Forlì, con una mole di traffico analoga. Al secondo posto della classifica si trova Parma, con 12,2 milioni di euro, seguita da Modena, con quasi 11,8 milioni e Ravenna (11,6). Scorrendo la classifica seguono Rimini (9,4), Reggio Emilia (5,8) e Piacenza (5,3). A Ferrara i proventi registrati per multe stradali sono stati quasi 3,7 milioni di euro.

Il rapporto nelle città capoluogo di Facile.it ha calcolato anche il valore di "multa pro capite" (inteso come nesso tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti). Va comunque precisato che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree, turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In vetta alla graduatoria, con una multa pro capite di 74,4 euro, si trova Ravenna, con Bologna che slitta al secondo posto, con 71. Sul gradino più basso del podio c’è Modena (64,2), seguita da Rimini (62,9), Parma (61,7) e Piacenza (51,6). Poi i comuni di Cesena (35,4), Reggio Emilia (34) e Ferrara (28,4).

Chiude la classifica proprio Forlì, con un valore di multa pro capite pari ad appena 9,8 euro, che pone un interrogativo: forlivesi virtuosi o pochi controlli? Contattati, gli amministratori hanno preferito non commentare i dati.

Gianni Bonali