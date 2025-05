Ultimo giorno di servizio per il carabiniere Quadrelli

Il Luogotente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri Domenico Quadrelli effettuerà l’ultimo giorno di servizio domani per poi congedarsi per limiti d’età. I saluti di commiato si sono svolti il 28 aprile scorso, quando il comandante del 15° Stormo dell’Aeronautica militare di Cervia, Colonnello pilota Antonio Viola, gli ha consegnato il tradizionale crest: riproduzione dello stemma araldico di un reparto o unità militare, realizzata in metallo e applicata su una targa di legno a forma di scudo.

Nato a Modigliana 60 anni fa, vi ha vissuto fino ai 17 anni con la famiglia. Laureatosi in Scienze dell’amministrazione a Siena il militare ha avuto diverse destinazioni, l’ultima a Cervia nel 1996, prima ai Servizi di Sicurezza presso il 5° Stormo dell’aeronautica militare e dal 2007 come Comandante della Stazione carabinieri di Polizia militare del 15° Stormo elicotteristi. "Ora vivo a Rimini – spiega Quadrelli – ma il pensionamento mi consentirà di tornare più spesso a Modigliana dove potrei anche stabilirmi, perché vi ho conservato molte amicizie e ottimi ricordi: mio padre Dino vi fece servizio come carabiniere per 25 anni". Il suo ultimo incarico è consistito in "compiti di polizia militare in servizio, oltre a Cervia per competenza, anche sulla Romagna in generale, compresi gli aeroporti. Ora vi stazionano gli elicotteri del 15° stormo da cui dipendono tutti i centri elicotteristici italiani. Mi sono trovato molto bene a Cervia, dove ho avuto modo di incontrare i vertici delle Forze armate e molte autorità istituzionali".

Giancarlo Aulizio