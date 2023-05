Ultimo mercoledì della salute

Ultimo appuntamento con ‘I mercoledì della salute e della prevenzione’ questa sera nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Si tratta di un evento fuori calendario, promosso per chiudere la rassegna 2023. Alle 21 sono previsti gli interventi del dottor Ruggero Ridolfi, oncologo, endocrinologo, coordinatore medici per l’ambiente Isde, e il dottor Pierdomenico Tolomei, membro della commissione per le medicine non convenzionali. Tema della serata ‘La vita non è vivere ma vivere in benessere (Marziale). Uomo e ambiente, malattie degenerative oncologiche e anche... uno sguardo alle medicine complementari’. Modera l’incontro il dottor Saverio Ruggeri, medico e presentatore della trasmissione tv Salute Informa. Sarà presente anche un medico dell’Unità di raccolta Avis di Forlì. La rassegna, giunta all’ottava edizione, è promossa dalla sezione Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Al termine, piccolo rinfresco.