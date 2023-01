Ultimo saluto a Sergio Gori: "Esempio di impegno civile"

È morto Sergio Gori, presidente provinciale dell’associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra e coordinatore della confederazione tra le associazioni combattentistiche di Forlì. Figlio di un soldato italiano che rimase ucciso molto giovane nella battaglia di El Alamein (Egitto, nel 1942), lavorò alla Cassa dei Risparmi di Forlì di cui fu anche funzionario. Organizzò per molti anni, insieme al Comune, gite rivolte ai ragazzi delle scuole per conoscere importanti luoghi della memoria, dalla Foiba di Basovizza alla Risiera di San Sabba, fino all’altopiano di Asiago. Dal suo impegno hanno preso forma anche il monumento alle ’Vedove di guerra’ collocato al Parco urbano e la recente riqualificazione del Sacrario ai Caduti di corso Diaz. L’amministrazione l’ha ricordato con un messaggio di cordoglio. "Esempio di alto impegno civico e istituzionale – scrive il sindaco Gian Luca Zattini – Gori è stato uno straordinario testimone del sacrificio patito dalle famiglie a causa dei conflitti del Novecento. Questo dolore ha alimentato la forza di volontà associativa che ha prodotto importanti progetti per non dimenticare e per educare a una cultura di pace, convivenza e rispetto. A Sergio mi legavano sentimenti di stima e amicizia che ribadivamo nel corso delle cerimonie alle quali era sempre presente".