Ultimo saluto al ’gigante buono’. Presenti anche i dirigenti Unieuro

Una folla enorme che neanche la capiente chiesa Collegiata di Santo Stefano a Novellara è riuscita a contenere, ieri pomeriggio, per l’addio a Samuel Dilas (foto), il pivot di 24 anni, stroncato da complicazioni cliniche seguite a un improvviso malore a Lumezzane di Brescia, la cittadina dove giocava a basket in serie B. Il giocatore, dal 2019 al 2021, ha militato nell’Unieuro in A2; e per rendere omaggio al giovane sfortunato cestista ieri a Novellara sono giunti da Forlì anche i dirigenti della Pallacanestro 2.015.

Presenti anche i dirigenti della Federazione nazionale di B, oltre alle associazioni locali tra cui la Croce rossa, in cui sono attivi il padre e il nonno di Samuel.

Il parroco, don Giordano Goccini, ha descritto Sam come "un giovane dalla vita forte, energica, di una bellezza particolare". E ha sottolineato la bellezza del gesto di amici e familiari, che hanno lasciato un messaggio scritto a pennarello sulla bara di colore chiaro di Sam. "Grazie per quello che ci hai donato", ha ribadito il sacerdote.

Un concetto ripreso in tutti i vari interventi al microfono, in cui Samuel è stato descritto come "un giovane buono, disponibile con tutti, educato, un gigante buono, un vero amico di cui potersi fidare. Sempre".