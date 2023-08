Un aiuto a Capo Verde per padre Paulo "La donazioni sostengono i giovani studenti"

Una richiesta di aiuto è giunta dall’organizzazione di volontariato ’Amici di padre Paulo e di Cabo Verde’ per sostenere Padre Paulo Borges (nella foto), il sacerdote che presta servizio a Capo Verde. Per sostenere la sua opera a favore dei poveri è stata creata l’organizzazione di volontariato ’Amici di padre Paulo e di Cabo Verde’, che ha spiegato che "padre Paulo dovrà presto andare a Parigi per un intervento chirurgico, e sarebbe importante spedirgli un nuovo contributo per dare le giuste indicazioni sulle priorità da perseguire ai collaboratori. Grazie di cuore di quello che potrete fare". Alcuni mesi fa gli amici di Forlì avevano inviato aiuti destinati ai bisogni più urgenti delle comunità di 14.000 abitanti, distribuiti in 27 villaggi. Una parte delle offerte è stata indirizzata ai bambini delle scuole per l’acquisto di materiale scolastico.

"Abbiamo aiutato - sottolineava Padre Paulo - coloro che hanno bisogno di cibo per mangiare e di un sostegno per pagare le tasse scolastiche, in modo da poter frequentare le lezioni. Questi studenti escono di casa al mattino e nella maggior parte dei casi non mangiano nulla durante il giorno. Molti di loro soffrono di problemi di stomaco, disturbi alimentari e ulcere". É possibile fare una donazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: ’Amici di padre Paulo e di Cabo Verde - OdV, Banca Intesa S. Paolo, Iban: IT55 T030 6909 6061 0000 0179 781, indicando nella causale "Offerta di … (specificare cognome e nome) per aiuto ai poveri di Padre Paulo in Capo Verde".

Alessandro Rondoni