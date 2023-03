Un aiuto alle famiglie Ascolto e consigli legali, 500 colloqui in 5 anni

Tre punti di ascolto con sportelli di informazione e orientamento legale per aiutare le persone più fragili, le donne vittime di violenza e i cittadini che hanno difficoltà a orientarsi in ambito giuridico. E’ questo il tema del protocollo d’intesa firmato ieri in Municipio e valido per il prossimo triennio tra Comune di Forlì, Ordine degli avvocati e Fondazione forense provinciale, su impulso dell’assessorato al welfare e politiche per la famiglia. Gli sportelli sono situati presso il Centro per le famiglie di viale Bolognesi, il Tribunale cittadino in piazza Beccaria e il Centro Donna di via Tina Gori e costituiscono un’opportunità importante in cui avvocati esperti offrono, gratuitamente, un orientamento e un primo inquadramento giuridico sulle problematiche inerenti il diritto di famiglia, patrimoniale, minorile, internazionale e del lavoro.

"La firma che ha rinnovato il protocollo in questione – spiega Barbara Rossi, assessore comunale al welfare – unisce professionalità e competenze per sostenere le persone fragili e le famiglie con minori nell’affrontare questioni delicate come la violenza sulle donne, le separazioni e le materie riconducibili alle relazioni familiari".

La possibilità, quindi, di ottenere un colloquio di orientamento legale gratuito con un avvocato e un esperto che permetterà a qualunque cittadino di agire, in materia giuridica, con consapevolezza, comprendendo rischi e benefici di ogni azione legale e ricevendo una prima informazione nei diversi rami del diritto.

Il Protocollo d’intesa era scaduto a fine 2019 e non era stato rinnovato, fino a ieri, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid. "In occasione della festa della Donna – prosegue assessore Rossi – proseguiamo il nostro impegno congiunto nell’affrontare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto quotidianamente". Tra il 2017 e il 2022 sono stati 493 i colloqui effettuati nei punti di ascolto (di cui 74 lo scorso anno) con un team di avvocati e psicologi a disposizione di cittadini fragili e vulnerabili. "Un grande impegno – afferma Luca Porfiri, presidente Ordine degli avvocati provinciale – per approcciare in maniera corretta il pianeta giustizia e i suoi diversi ambiti e dare risposte a questioni non semplici che creano situazioni di conflitto: separazioni, divorzi, violenze e gestione dei figli. Un servizio gratuito, fornito da professionisti esperti in diritto di famiglia, che offre un inquadramento giuridico ai problemi emersi nei colloqui". "Affrontiamo le difficoltà relazionali quotidiane – precisa Alessandra Fontana Elliott, presidente Fondazione forense – con un approccio legale e un percorso giuridico guidato: una sorta di stanza reale di compensazione che va a dipanare i contrasti e le emotività di situazioni familiari difficili".

Gianni Bonali