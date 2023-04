Un aiuto alle famiglie Centri estivi, l’open day "Qui iniziativa inedita"

di Sofia Nardi

La bella stagione si avvicina ed è già tempo di scegliere il centro estivo: ci sono quelli che puntano sullo sport, altri sull’arte, altri ancora sui laboratori. L’offerta è varia anche in termini di orari, costi e modalità. Un vero e proprio labirinto che rischia di mettere in difficoltà di genitori. Proprio per aiutarli nella scelta, l’amministrazione ha pensato a un grande open day che si terrà il 25 aprile dalle 15 alle 18 al parco urbano.

Paola Casara, assessora ai servizi educativi, è la prima volta che si tiene un open day legato ai centri estivi?

"Sì, è un’iniziativa inedita non solo per Forlì, ma anche per gli altri Comuni della Romagna".

Cosa vi ha spinto in questa direzione?

"Ci sembrava importante offrire alle associazioni, cooperative ed enti accreditati con il Comune la possibilità di presentare la loro offerta e, al contempo, consentire alle famiglie di avere uno spazio di condivisione sul tema, consapevoli che per le famiglie l’organizzazione dei mesi di chiusura delle scuole non è semplice".

Come si svolgerà la giornata?

"Nel parco ci saranno diverse attività e un’atmosfera di festa in occasione del 25 aprile e, in questo contesto gioioso, i centri estivi avranno una loro area dedicata vicino a Gommolandia dove potranno incontrare le famiglie, rispondere alle loro domande e lasciare volantini informativi".

Parla di centri accreditati. Quanti sono?

"Sono circa una ventina. Le domande di adesione al contributo regionale per il progetto di conciliazione vita-lavoro 2023 dovevano arrivare entro il 12 aprile".

I contributi sono essenzialmente voucher che i centri estivi hanno in dotazione per ridurre l’ammontare dei costi di iscrizione per le famiglie che ne hanno diritto. Come funziona l’erogazione?

"Il contributo viene concesso direttamente alle famiglie da parte del gestore, così i genitori non dovranno anticipare nulla e potranno beneficiare immediatamente e senza intermediari dei fondi. Abbiamo preferito questo tipo di erogazione perché consente alle famiglie di usufruire subito dello sconto senza dover anticipare nulla".

I contributi saranno sufficienti a coprire tutte le domande?

"Questo lo vedremo in maggio, quando scadranno i termini per le iscrizioni. In ogni caso il Comune è pronto a compensare con ulteriori erogazioni perché nessuno venga escluso".

Anche quest’anno il Comune ha stanziato dei fondi anche per le attività rivolte ai giovani dai 14 ai 18 anni. All’open day ci saranno anche le proposte per gli adolescenti?

"No, in questa occasione ci saranno solo i centri estivi tradizionali, ovvero quelli che accolgono i ragazzi fino ai 14 anni. La scelta è dovuta a una questione di tempistiche, ma abbiamo tutta l’intenzione di continuare a investire anche sulle attività estive per i ragazzi, anche perché la richiesta è sempre molto alta".

Oltre ai centri estivi accreditati ce ne sono altri indipendenti. Quante saranno le proposte per l’estate per le famiglie forlivesi?

"Ne abbiamo contate circa un centinaio. L’offerta è così alta che diventa cruciale offrire una vetrina che renda semplice confrontare tutte le proposte, proprio per questo il prossimo anno contiamo di aprire l’evento anche ai centri estivi non accreditati in modo da offrire un panorama quanto più completo possibile".