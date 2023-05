Un aiuto per i bambini "Giochiamo insieme mentre i genitori spalano"

Oltre la porta c’è un altro mondo, pieno di giocattoli, biscotti e sorrisi. A dar vita a questa felice bolla di normalità sono le ragazze dello studio educativo ‘Comunica-lab’ di piazza Falcone e Borsellino, all’angolo tra viale Roma e via Campo di Marte, specializzato in particolare in letture animate in lingua dei segni per bambini sordi. Francesca Capitelli, Giorgia Garavini e Laura Bergamini stavano per inaugurare ufficialmente il loro studio quando l’alluvione si è abbattuta sulla città e l’idea è venuta loro naturale: "Abbiamo voluto dare una mano facendo quello che sappiamo fare meglio: far divertire i bambini".

Così, grazie alla collaborazione di Monia Bartolini, titolare della Parafarmacia Stadium che ha ceduto loro le sale del suo negozio, hanno dato vita a uno spazio di gioco per i bambini, in particolare per quelli le cui case sono state danneggiate dall’alluvione (ovviamente è gratuito). "Siamo partite subito – racconta Francesca –, senza sapere quanti bambini sarebbero arrivati, né se avremmo avuto forze sufficienti. Abbiamo subito visto che il bisogno di un luogo tranquillo per i più piccoli si sentiva forte, anche perché spesso gli adulti sono impegnati a spalare il fango, così abbiamo coinvolto altri volontari e abbiamo aggiunto altri locali dislocati anche in aree della città più critiche". In particolare, oltre che alla parafarmacia Stadium, i volontari sono attivi nel cuore dell’emergenza al primo piano del Villa Romiti che è stato risparmiato dall’acqua.

Dalla prossima settimana, grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale ‘Quelli della via’, sarà attivo anche un doposcuola nei locali della Caritas, in via dei Mille. "La solidarietà è arrivata inaspettata da parte di tutti – continua Francesca –. Ci hanno portato cibi per la merenda e tanti giocattoli. Una donazione particolarmente importante è arrivata da Unicef che ci ha regalato le sue bambole ‘pigotte’ e tante altre cose belle". Gli spazi, aperti sia al mattino che al pomeriggio, con una piccola pausa all’ora di pranzo sono sempre pieni di bambini di ogni età e i più grandi aiutano i più piccoli in un mutuo soccorso che, in questi giorni, sembra permeare a ogni livello tutte le relazioni umane.

Qui l’alluvione appare lontanissima: c’è chi ascolta incantato le letture animate, chi intreccia braccialetti di corda, chi inventa storie di fantasia con i pupazzi e chi si dedica al disegno. "I bambini a casa vivono situazioni difficilissime – spiega Francesca Capitelli –. Tanti genitori sono arrivati in lacrime chiedendoci proprio di risparmiare ai loro figli un po’ del dramma che si è consumato in queste ore in città, perciò qui cerchiamo di non soffermarci troppo sull’alluvione. Qualcuno, liberamente, entra nell’argomento e in quei casi ascoltiamo i loro racconti, altrimenti parliamo d’altro".

Forse anche per questo, per ora, i disegni raffigurano soprattutto fiori e se ci sono onde sono "quelle del mare", come spiega sorridendo una bambina e in mezzo a un cielo azzurro tracciato con spessi colpi di pennarello spiccano le bande variopinte di un arcobaleno: "È su questi colori – sorridono le volontarie – che vogliamo concentrarci".

Sofia Nardi