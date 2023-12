Un aiuto per tutti: donne, poveri e carcerati

Solidarietà, salute, prevenzione: sono numerose le iniziative benefiche in città. Presso la palestra Sportplanet si è tenuto lo stage nazionale di ju-jitsu organizzato dall’associazione ‘Nihon tai jutsuju jitsu’ e da Acsi. Il convegno è stato premiato dalla partecipazione di oltre 70 praticanti provenienti da varie regioni d’Italia. Ha presenziato l’assessora Paola Casara che ha voluto sottolineare l’importanza della disciplina anche come strumento di difesa personale per le donne. Sempre a questo proposito, all’ospedale Morgagni- Pierantoni è stato installato il ‘muro delle bambole’, simbolo delle donne vittime di violenza. L’iniziativa prevede anche la possibilità di adottare una bambola attraverso una donazione, per sostenere la realizzazione in Pronto Soccorso della stanza di accoglienza delle donne maltrattate e dei loro figli. È possibile adottare una bambola chiamando il 339.4679912.

Nel mese di novembre gli uomini dell’azienda agricola Orto Mio hanno partecipato al movimento ‘Movember’, oltre che alla campagna dello Ior ‘Movember – Novembre mese della prevenzione ai tumori maschili’, indossando il baffo viola. La campagna ha affiancato l’evento benefico, favorendo una diagnosi precoce del cancro alla prostata o altre patologie maschili. Orto Mio ha anche dato una mano a Ior per raccogliere fondi per sostenere i lavori di ristrutturazione e umanizzazione del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.

L’azienda Veba Sistemi aderisce al progetto del gruppo Medoc ‘Romagna cardio protetta’, dotandosi un defibrillatore nella lsede in via Aldrovandi, per la sicurezza di dipendenti, fornitori e personale. Tra i tanti supermercati aderenti alla colletta alimentare c’era anche il Conad Stadium, dove i volontari alla Round Table 6 Forlì hanno raccolto in una sola giornata 1.321 i chili di alimenti per i più bisognosi: 119 le scatole riempite con generi di prima necessità. Il cibo verrà distribuito attraverso la rete del Banco Alimentare.

Infine, si è tenuto in questi giorni il tradizionale scambio di auguri in occasione del Natale tra i detenuti coinvolti nei laboratori produttivi interni alla casa circondariale e i numerosi ospiti tra cui istituzioni, imprese ed operatori. Dal 2006 ad oggi oltre 120 detenuti hanno ottenuto regolari contratti di lavoro.