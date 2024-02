Un aiuto prestigioso. Il Politecnico di Milano in azione a Modigliana per l’Unione dei Comuni

A volte capita che i migliori corrano in aiuto dei più sfortunati, ovviamente ‘pro bono’, ed è proprio quello che unisce oggi Milano a Modigliana. La docente di architettura Alessandra Zanelli è l’anello di congiunzione tra il Politecnico di Milano (PoliMI), dove insegna dal 2005 ‘Progettazione tecnologica dell’architettura e dell’ambiente’, e il suo borgo natio: il territorio collinare più devastato dalle piogge alluvionali di maggio.

Colpo grosso quindi per le nostre zone visto che il prestigioso istituto universitario nel 2023 si è piazzato tra le prime 20 università al mondo nei campi design, architettura e ingegneria, al 47° posto in Europa nella classifica QS University Rankings su 690, riconfermandosi il migliore ateneo italiano.

Il PoliMI col suo Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (Dabc) ha istituito un ‘Osservatorio sulla resilienza dei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna + Laboratorio Modigliana’ e la collaborazione riguarda le infrastrutture critiche dell’intero territorio della Unione della Romagna Forlivese, che aggrega 14 Comuni. Il Politecnico ha però chiesto di avere un solo Comune, Modigliana, come referente ufficiale che si farà portavoce delle istanze dell’Unione.

"Un gruppo di 21 esperti di progettazione, urbanistica, ingegneria civile e di tecniche di rilevamento – spiega Zanelli – si è messo a disposizione del Comune di Modigliana – il più martoriato, lo ricordiamo, con 700 frane, ponti crollati, strade distrutte e 108 milioni ottenuti per la ricostruzione dalla struttura del Commissario – per aiutare a progettare la ricostruzione di un territorio in futuro più resiliente agli eventi climatici".

La professoressa Zanelli, 55 anni, sposata da venti, che suona il pianoforte e gioca a tennis, è la responsabile delle attività per il Politecnico, in quanto coordinatrice del gruppo di lavoro che fa comunque capo al direttore del Dipartimento Abc, prof. Stefano Capolongo. "Insieme ai miei colleghi – spiega l’architetta – stiamo lavorando intensamente a questo progetto da luglio e il 31 ottobre il Dipartimento Abc ha ribadito il suo impegno a fianco delle comunità colpite nel progetto ‘ReFLOAT-ER: Resilient reconstruction of FLOoded Apennines Territories of Emilia-Romagna’. Quel giorno, col sindaco Jader Dardi e l’ingegnera Valeria Liverani – responsabile dell’Area tecnica del Comune –, si è discusso del futuro di questo territorio, esaminando il contributo che il gruppo di ricerca metterà a disposizione, dalla valutazione dei rischi e delle infrastrutture critiche alla pianificazione resiliente".

Gli studiosi hanno peraltro visto con i loro occhi il disastro. "Sotto la guida del sindaco Giancarlo Dardi il team ha esplorato il territorio, identificando le principali frane attive e le infrastrutture interrotte che hanno isolato la comunità. Il ‘Laboratorio Modigliana’ diventerà nucleo di strategie innovative e strumenti di partecipazioni fondamentali per affrontare le sfide immediate e a lungo termine".

Ma cos’ha provato Zanelli nel vedere il suo territorio così lacerato? "Inizialmente frustrazione per non poter reagire adeguatamente e individualmente, poi è subentrata la consapevolezza di poter imparare una grande lezione di umiltà e rispetto della natura e infine la voglia di impegnarmi per ritrovare una nuova bellezza nei nostri luoghi, trasformando i problemi attuali in opportunità per il futuro". La convenzione tra Comune e Politecnico è della durata di quattro anni e "la Commissione Europea ci ha informato di aver pre-selezionato il nostro progetto per la partecipazione all’evento fieristico del New European Bauhaus, a Bruxelles dal 9 al 14 aprile prossimo".

Questo il programma d’azione. "Per quest’anno terremo viva la collaborazione tra enti e ricercatori attraverso quattro sotto-gruppi di lavoro: Mappatura multi-livello delle istituzioni coinvolte e delle azioni pianificate dall’emergenza alla ricostruzione; Valutazione dei rischi di rete, con particolare riferimento alle infrastrutture critiche inerenti il territorio più vasto della Unione dei Comuni; Laboratorio Modigliana (Living Lab): costituzione di tavoli d’ascolto, mappatura dei saperi locali, azioni di co-progettazione e co-creazione di una nuova vision del territorio in cui Modigliana è inserita (asse via Emilia-Faenza; asse ER-Toscana parchi e boschi) + Progetti partecipati di ricostruzione resiliente di specifiche aree e collaborazione alla stesura del futuro piano di protezione civile".

Sul modus operandi, infine, una precauzione. "Vorremmo avere un ‘approccio leggero’ – conclude Zanelli – che non interferisca con il lavoro day-by-day degli enti preposti che stanno lavorando in urgenza e ancora in parte in emergenza; abbiamo pensato sia opportuno partire dal basso e con il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei portatori di interesse sociale ed economico sul territorio".