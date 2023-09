Un allarme che adesso squilla forte

Ettore Morini

Non siamo un’isola felice. Certo, con ogni probabilità la situazione è migliore che altrove, possibile anche che gran parte dei casi si possa definire di entità lieve, tanto che non ricordiamo, o perlomeno non sono emersi negli ultimi tempi vicende davvero gravi ed eclatanti. Ma anche nella nostra provincia, e a Forlì in particolare, c’è il problema delle aggressioni al personale medico e paramedico di cliniche e pronto soccorso. Lo dicono i numeri che riportiamo oggi, forniti dall’Ausl Romagna al consigliere forlivese Massimiliano Pompignoli della Lega. Numeri che suonano chiaramente come un campanello d’allarme: servono contromisure, il fenomeno è molto più serio di quanto non si potesse pensare.