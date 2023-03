Un altro fine settimana sulla neve: aperti impianto e campo scuola

Sarà un fine settimana ancora all’insegna della neve in Campigna. Come confermano i gestori della stazione invernale saranno in funzione domani e domenica l’impianto di risalita della Capanna per le discese sulle due piste (la rossa e la nera), il campo scuola con tapis roulant ai Fangacci insieme all’area bob, snow park e tracciato di fondo da 3km. "Abbiamo ancora un metro di neve ai 1.400 metri e oltre il metro e mezzo sul crinale – precisano i maestri della scuola sci –, ma abbiamo deciso di aprire domani in quanto dobbiamo rimodellare le due piste viste le alte temperature e a causa del vento. Abbiamo ancora tante prenotazioni a dimostrazione che la nostra piccola ma completa stazione invernale è diventata la palestra ideale per avvicinarsi agli sport sulla neve". Il meteo si preannuncia favorevole ed è facile prevedere che i tanti appassionati degli sport sulla neve raggiungeranno la Campigna sia dal versante romagnolo che dalla Toscana.

L’auspicio è che le due strade provinciali d’accesso nei tratti Campigna – Passo Calla – Fangacci siano percorribili in sicurezza fin dal primo mattino; le forze dell’ordine saranno impegnate a garantire un afflusso si spera meno caotico di quello registratosi domenica scorsa.