Un altro milione di euro per le imprese locali

Continuano le iniziative della Camera di commercio della Romagna a sostegno delle imprese: oltre un milione di euro stanziati per le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Oltre ai 280mila euro del ‘Progetto per la montagna’, destinati ai Comuni montani per azioni, iniziative ed eventi volti a favorire una maggiore attrattività dei territori, la giunta camerale ha stanziato 700mila euro per il ‘Bando prevenzione eventi climatici’, per la concessione di contributi alle imprese per contrastare gli effetti di calamità naturali e cambiamenti climatici, e 200mila euro per l’annuale bando per la presenza all’estero delle piccole e medie imprese locali.

"La priorità della Camera di commercio è l’impegno a sostegno del sistema imprenditoriale – -commenta il presidente Carlo Battistini –, ancora più nei momenti di straordinarietà. I nostri territori sono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno causato ingenti danni ai cittadini e perdite alle attività economiche e produttive. L’alluvione di maggio, in molti casi, ha reso inutilizzabili le merci e i macchinari e inagibili i locali. Abbiamo liquidato, nell’emergenza, contributi per la ripartenza per un importo di 1 milione e 240mila euro".

Battistini rimarca come bisogna prendere atto che i cambiamenti climatici continueranno ad avere ripercussioni sulle attività economiche e coinvolgeranno tutti i settori produttivi, non solo quelli direttamente esposti agli eventi meteorologici come agricoltura e turismo. "La giunta camerale ha quindi deciso – prosegue – di investire su politiche volte a favorire la mitigazione degli effetti negativi e l’adattamento e ha stanziato ulteriori 700mila euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di investimenti e azioni per la protezione delle persone e dei beni aziendali e la continuità dell’attività imprenditoriale".

Continua inoltre l’erogazione dei contributi ai Comuni montani per iniziative per il rilancio del sistema turistico e culturale e per l’attrattività dei territori. A queste misure si aggiunge il bando per la partecipazione a eventi fieristici, che è atteso e gradito dagli imprenditori e per il quale la Camera si impegna annualmente a garantire il massimo finanziamento possibile.

"Molto importante poi l’impegno di raccolta, elaborazione e analisi dei dati – conclude Battistini –, che nell’attuale contesto di elevata complessità e velocità dei cambiamenti, sono materie prime strategiche".

Gianni Bonali