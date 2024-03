Un anno di comunità solare: "Pronti a crescere ancora"

Compie un anno la Comunità solare di Forlì e, per celebrare la ricorrenza, invita famiglie e aziende forlivesi il 22 marzo per un incontro, con brindisi, alla sede di Inzir in via Bezzecca 10. Durante il pomeriggio, l’incontro con le aziende è fissato per le 16.30, mentre quello con le famiglie alle 18.30, si spiegheranno i benefici che la comunità genera, non solo a livello ambientale, ma anche economico per Forlì.

"Questo perché dopo un anno di vita la nostra comunità – spiega Nadine Finke, referente della comunità solare di Forlì –, che attualmente conta diciassette famiglie, è pronta per crescere. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti gli stakeholders del nostro territorio". Le imprese ricoprono un ruolo importante nella comunità solare, con vantaggi reciproci, sia per le ditte che per le famiglie che fanno e faranno parte della comunità solare. La comunità solare è un vero esempio di sostenibilità e di risparmio economico, reso possibile dall’unione fra le persone e le realtà del territorio. "Ricordiamo che non serve abitare vicino alla stessa cabina secondaria – spiega sempre Finke –, che non bisogna necessariamente essere proprietari di un impianto fotovoltaico e che in base all’autoconsumo dell’energia prodotta dalla comunità arrivano dei premi in forma di voucher da spendere nei negozi della nostra città e non solo". La comunità solare di Forlì, che è una forma di comunità energetica, fa parte di una realtà più grande, nata da un progetto dell’Università degli Studi di Bologna promosso dal professor Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità solari. "Si tratta di un progetto nazionale basato su una piattaforma tecnologica di scambio di energia fotovoltaica – spiega Setti –, suddivisa per territori comunali, a cui le famiglie si possono iscrivere, partecipando come produttori o consumatori e ricevendo quindi un incentivo privato di 0,40 euro per ogni kWh autoconsumato dalla collettività".

Gli incentivi economici sono erogati mensilmente sotto forma di buoni spesa. A febbraio è stata lanciata anche la Solar Champions League, il campionato nazionale che mette in competizione le comunità solari a colpi di autoconsumo collettivo, dove la sezione di Forlì ha conquistato il secondo posto nell’edizione che si è appena conclusa. Per aderire alla Comunità solare vi è un’unica spesa da affrontare, quella per l’acquisto di un misuratore di energia, smart-meter, messo a punto dal tecnopolo di Rimini dell’Università di Bologna. "Una spesa di 400 euro – spiegano Finke e Setti –, ma che è ammortizzata in uno o due anni grazie ai guadagni mensili. Ad esempio: le famiglie forlivesi aderenti alla Comunità solare nel 2023 hanno percepito una media di 130 euro in buoni spesa, considerando però che la comunità è nata solo a marzo dell’anno scorso".

Matteo Bondi