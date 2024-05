Un anno di giunta Pondini : "Galeata sempre più unita"

Il 15 maggio a Galeata è una data in cui si celebra il patrono S. Ellero, ma si ricorda anche l’alluvione del maggio 2023 che ha colpito pure il il territorio di Galeata e il primo anno della nuova amministrazione a guida Francesca Pondini. "Una data simbolo per la nostra comunità – commenta il sindaco – e per consentire l’accesso alla abbazia ilariana durante il mese di maggio ho emanato un’ordinanza che consente il transito veicolare durante tutti i fine settimana e per il giorno 15 maggio in occasione delle celebrazioni del santo patrono. I lavori di recupero della strada stanno procedendo e durante il periodo estivo, salvo imprevisti, saranno terminati".

Il 15 maggio rappresenta anche il primo giro di boa per l’amministrazione comunale uscita dalle urne con la vittoria di Francesca Pondini. "Non sta a me e al mio gruppo fare un bilancio – commenta Pondini –. Il primo anno serve soprattutto a capire i meccanismi amministrativi e quindi nell’impostazione del bilancio di previsione siamo stati volutamente cauti. Fin dall’inizio abbiamo però cercato di allacciare e consolidare i rapporti con i comuni vicini, le istituzioni di grado superiore e soprattutto con le associazioni, il mondo produttivo e i cittadini. Ed è stata l’alluvione storica che abbiamo dovuto affrontare appena insediati a farci conoscere il territorio potendo contare sui volontari della Protezione civile con Roberto Castellucci dell’ufficio tecnico e con Franco e Roberto Giannetti, quest’ultimo purtroppo scomparso prematuramente qualche giorno fa. Posso però affermare che il nostro paese sta diventando una comunità vera, dove prevale il senso di appartenenza, di unità e serenità – aggiunge – come dimostrano le tante iniziative organizzate congiuntamente da Comune, Pro loco, associazioni e operatori commerciali".

Tra i progetti la scelta di trasformare l’ex Caserma dei Carabinieri in un ostello/studentato, la continuazione del progetto di riqualificazione sismica e funzionale del municipio finanziato dalla precedente amministrazione. "Dovremo decidere come utilizzare il Palazzo Pretorio che è una sede storica del governo cittadino, e l’attuale sede del municipio attualmente in ristrutturazione, magari per ampliare i servizi sociosanitari dell’Ausl Romagna".

Il sindaco ricorda infine che nel 2026, in occasione delle celebrazioni dei 1.500 anni della morte a Ravenna nel 526 d.C. di Flavio Teoderico re degli Ostrogoti, dovrà essere musealizzato il bellissimo mosaico policromo rinvenuto a fianco della Villa di Teoderico.

"Ringrazio per la collaborazione – conclude – tutti i dipendenti comunali, la giunta e i consiglieri che mi aiutano a governare il paese e i cittadini che quotidianamente mi danno la spinta a fare sempre meglio".

Oscar Bandini