Un anno di RinnoviAmo . Ora diventa associazione: "Noi a servizio della città"

Un anno fa nasceva il progetto politico di RinnoviAmo Forlì in forma di lista civica, che partecipò alle elezioni amministrative nel campo del centrosinistra a sostegno del candidato Graziano Rinaldini, eleggendo la consigliera comunale Elena Colangelo. Ora la lista si struttura in forma di associazione, e si presenta ai cittadini con un nuovo direttivo. Come segretaria del movimento politico è stata scelta Elisa Zecchini, mentre Francesco Marino, già candidato con Volt, è il presidente. Il direttivo comprende Davide Stagi nel ruolo di vicepresidente e Francesca Resta in quello di tesoriera. Gli altri membri sono Michele Fiumi, candidato tra i civici a sostegno di Michele de Pascale alle ultime regionali, l’ex consigliere comunale Massimo Marchi (ref. Formazione Politica e Quartieri), Anna Lisa Balestra (ref. Programma), Marino Mambelli, Leonardo Gianelli e Andrea Ansalone. Tra i fondatori del progetto anche l’ex manager sanitario e giornalista Fosco Foglietta.

"RinnoviAmo nasce dal desiderio di impegnarci attivamente per migliorare il governo e la vita nella nostra città attraverso tre pilastri – ha spiegato ai simpatizzanti presenti in sala Randi Foglietta –: il pluralismo, la progettualità che favorisca sinergie, coesione sociale e territoriale, la definizione e applicazione di un programma concreto e lungimirante". Il vice presidente Stagi ha presentato i risultati ottenuti nelle due campagne elettorali, collocandosi alle comunali al secondo posto percentuale dell’area progressista, dietro al Pd, ma davanti a Alleanza Verdi e Sinistra e al Movimento 5 Stelle. Lusinghiero anche il risultato delle regionali, che ha visto i civici forlivesi sopra la media degli altri capoluoghi di regione. Elena Colangelo ha presentato il lavoro finora svolto in consiglio comunale, rivendicando un ruolo anche propositivo nei confronti della maggioranza e non solo di controllo. "Per rilanciare Forlì è essenziale una visione regionale – ha ricordato Fiumi –, valorizzando infrastrutture, turismo e sicurezza. Una Romagna più competitiva migliora benessere e servizi. Pensiamo globale, agiamo locale: solo unendo risorse pubbliche e private possiamo costruire un futuro prospero con ottimismo e speranza".

Ha concluso l’incontro la neo-segretaria Elisa Zecchini. "Vogliamo continuare a promuovere il metodo di RinnoviAmo: ascolto della cittadinanza, analisi dei problemi, proposta di soluzioni serie e azioni concrete. Questo è il civismo, mettersi al servizio della città per costruire insieme la Forlì del 2050. Servono politiche che guardino oltre il breve orizzonte temporale di un’elezione, che abbiano il coraggio di progettare una comunità in grado di anticipare ed affrontare le grandi sfide del nostro tempo e che presto si riverberanno anche sull’Europa, sull’Italia e dunque anche sul nostro territorio. Per farlo abbiamo bisogno dell’impegno e della partecipazione di cittadine e cittadini che vogliano mettersi in gioco con noi, vogliamo crescere nel confronto e nella contaminazione reciproca delle idee".

Matteo Bondi