Un anno in trincea contro il crimine: "Tanto lavoro. Allarme sociale? No"

Tanto lavoro, perché il crimine non dorme mai. "E noi siamo lì a combatterlo, con i nostri 33 presidi in tutta la provincia", avverte il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale di Forlì-Cesena. "Abbiamo lavorato tanto, specie sulla prevenzione: sono state controllate 138.640 persone, circa 380 al giorno. Basti pensare che la popolazione del territorio è di circa 392mila residenti", rimarca l’ufficiale.

I delitti restano, e permangono su un punto alto dell’asticella: quelli denunciati ai carabinieri nel 2024 ammontano a 11.913 (dieci al giorno di media), anche se i reati "registrati" risultano 1.885 in più, ossia 13.798. "Quello che ci conforta – afferma Sighinolfi – è che rileviamo un sensibile aumento dei reati con autori individuati". I denunciati si attestano a quota 3.278, 207 di loro sono stati arrestati.

La sfilza dei numeri è d’obbligo come in ogni esercizio di bilancio: scoperti i presunti autori di 26 violenze sessuali, 34 rapine, 23 estorsioni, 342 furti, 270 truffe e frodi informatiche e 89 per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti (36 le persone arrestate).

Ma si sa che i numeri sono un fattore quantitativo della realtà. Le parole qualificano il contesto: "Il nostro lavoro quotidiano, a contatto diretto con le persone – evidenza Sighinolfi – ci permette di avere un quadro più profondo della situazione. Per questo possiamo dire che la nostra opera ha raggiunto gli obiettivi". Come sul fronte della droga, dove sono ancora le cifre a dire la loro: "Rispetto al 2023 c’è stato un incremento fortissimo: da qualche chilo siamo passati a 29 finiti chili sequestrati. Hashish, marijuana e cocaina soprattutto. E i fruitori sono soprattutto i giovani. Ma anche qui abbiamo raccolti ottimi frutti".

Le spine nel fianco, sotto il profilo dei reati con ricadute sociali, sono due: le violenze di genere ( e relativi ’codici rossi’), e i furti. Punto primo: 530 le condotte "monitorate", con 474 delitti perseguiti, 19 persone arrestate in flagranza e 437 denunciate in libertà, eseguite 122 misure cautelari di cui 21 con custodia agli arresti domiciliari. Punto secondo: rimettiamo da parte i numeri, per inverare meglio l’orizzonte: "Per quanto riguarda i furti – annota Sighinolfi – bisogna specificare che ciò che crea più fastidio per la comunità, e per noi, sono quelli subiti da persone anziane sole. Spesso sono una via di mezzo tra furto e truffa. Su questo fronte siamo stati fortemente impegnati, e lo saremo ancora di più nei prossimi mesi". In agenda i militari, sul punto, hanno previsto diversi incontri informativi nelle circoscrizioni, con la collaborazione del Comune. "I nostri presidi sono sempre aperti a tutti", torna sul concetto l’ufficiale; a proposito: presto avranno una nuova sede le stazioni di Rocca (danneggiata dal terremoto del 2023) e di Villafranca ("Non più funzionale"), mentre, dopo la nuova sede del comando, a Cesena verrà attivata la centrale operativa distrettuale del 112.

In definitiva, c’è un allarme sociale sul versante criminalità? E l’immigrazione irregolare, è o no un fattore di rischio (come disse qualche mese un ministro)? "Sull’ultimo punto non mi esprimo, non è il mio ruolo – argomenta Sighinolfi –. Certo, l’immigrazione esiste anche da noi. Ma di sicuro, sul fronte criminalità in generale, non c’è alcun allarme sociale. Da ciò che percepiamo, i cittadini sono soddisfatti del nostro lavoro".

