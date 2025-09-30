Un autista, un tesoro: così Start Romagna recluta ’piloti’ di bus

Si aggiunge una nuova iniziativa per favorire il reclutamento di autisti per il trasporto pubblico locale. Il progetto ‘Chi porta un autista trova un tesoro’ vuol rendere ancor più partecipi donne e uomini di Start Romagna, offrendo loro l’occasione di contribuire alla soluzione dell’emergenza autisti, che peraltro associa tutte le aziende dell’autotrasporto in Italia e in Europa. I dipendenti possono invitare un amico o conoscente in possesso delle patenti professionali a candidarsi inviando il proprio curriculum.

Una segnalazione che arriva a buon fine può garantire anche mille euro. Il valore dell’una tantum può venire accreditata sulla piattaforma di welfare aziendale entro i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. Nel 2025 Start Romagna conta di aggiungere 60 nuovi autisti all’organico attivando tutte le forme di reclutamento previste, compresa l’iniziativa ‘Chi porta un autista trova un tesoro’. Il lavoro di autista è strutturato tramite nastri orari di 8/10 ore; turno è di 6h 40’, dei quali circa 5 ore alla guida; gli autisti neoassunti nell’anno hanno percepito una retribuzione netta media pari a 1.926 euro e chi ha percepito la busta paga più bassa ha ricevuto uno stipendio netto di 1.540 euro.