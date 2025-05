Un bando per 28 rotonde. Strade più belle e sicure

Il Comune di Forlì ha pubblicato un avviso rivolto a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti interessati a contribuire alla valorizzazione e al mantenimento di 28 rotatorie stradali del territorio. La collaborazione prevede, a cura e spese del proponente, l’attuazione di un intervento di valorizzazione e abbellimento estetico, con l’isola centrale allestita a verde, con la successiva manutenzione e gestione dell’area. Tra le rotonde interessate alcune anche in zone di grande passaggio e centrali, come quella tra via Salinatore e Porta Schiavonia, viale Italia e via Battuti Rossi, viale Italia e via della Grata, viale Matteotti e via Manzoni.

"Nel corso degli anni – spiega Giuseppe Petetta, assessore al Verde – sul territorio sono stati sostituiti molti impianti semaforici con altrettante rotatorie, per migliorare e rendere più fluida e sicura la circolazione stradale. La realizzazione di queste rotonde ha permesso di rafforzare l’immagine di una città esteticamente all’avanguardia, secondo princìpi di conservazione della vegetazione e biodiversità, della definizione di punti di identificazione nel territorio e d’integrazione fra pubblico e privato". Le altre rotatorie interessate sono quelle di: via Antico Acquedotto - Polo Logistico; via Calamandrei - via Europa - via Spinelli; via Conca - via Senio; via Einstein - via Grigioni; via Monte San Michele - via Gorizia; via Decio Raggi - via della Costituzione; via Selva - via Mastro Giorgio; via Forlanini - via Bruschi; via Pandolfa - via Fellini; via Forlanini - via Murri; via Dovizi - Via Segrè; via Golfarelli - via Romagnosi - via Mattei; via Decio Raggi - via Corelli - via Turati; via Marcianò - via Tumidei; via Lama Luciano - via Selvina; via Magellano - via Caboto; via Costanzo II – via Zotti; via Cava - via Alferello; via del Santuario - Via Giorgi; via del Santuario - via dei Senoni; via dei Senoni - via Segrè; viale Spazzoli - via Campo di Marte; via Gramsci - via Volta; via Gordini - via Antico Acquedotto. La modulistica è su forli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1084020. Gli interessati possono presentare domanda entro il 30 giugno consegnando la documentazione in busta chiusa all’Ufficio Protocollo (piazzetta della Misura 3), con raccomandata con avviso di ricevimento o con pec a comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.