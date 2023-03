Un bando per promuovere la cultura "Alle associazioni 100mila euro"

Nel 2023 raddoppiano i fondi destinati ad associazioni ed enti culturali privati e dal Comune arrivano oltre 100mila euro per attività di promozione culturale. "Quest’anno – spiega l’assessore alla cultura Valerio Melandri – erogheremo subito circa 53mila euro a 32 soggetti a seguito di avviso pubblico ed altri 50mila nel breve periodo mediante bando dedicato al crowdfunding civico". Riguardo al primo avviso, numerose sono state le proposte pervenute ed esaminate in base a criteri prefissati da apposita commissione per attività e progetti mirati alla promozione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.

"Il numero consistente delle proposte pervenute – continua Melandri – e la pluralità dei contenuti dei progetti dimostrano come Forlì sia una città estremamente fertile dal punto di vista culturale. Ci sono tantissime associazioni che operano nel territorio da lungo tempo, ma ci sono anche numerosi soggetti culturali appena sbocciati che hanno presentato progetti innovativi. È a tutti loro che abbiamo rivolto questo bando, con l’obiettivo di rendere la nostra città uno dei poli centrali di tutta la progettazione culturale romagnola". Altre importanti risorse verranno presto destinate a soggetti che intendono misurarsi, mediante bando, con il ‘Crowdfunding civico’, strumento pensato appositamente per favorire sinergie fra risorse pubbliche e private per il sostegno di progettualità in ambito culturale.

Il bando del Comune, infatti, ha l’obiettivo di selezionare progetti culturali da sostenere attraverso la concessione di contributi ad integrazione di risorse private raccolte tramite apposita campagna di raccolta fondi.

Preliminarmente, il Comune fornirà ai soggetti interessati l’opportunità di acquisire le competenze pratiche per progettare, realizzare e promuovere una campagna di crowdfunding di successo, anche supportandole economicamente tramite il cofinanziamento di progetti accuratamente selezionati.