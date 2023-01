’Un bel mattino’ gratis al Saffi per 10 lettori

In sala arriva ‘Un bel mattino’, diretto dalla regista e sceneggiatrice francese Mia Hansen-Løve. Il film vede protagonista Sandra (Léa Seydoux), una giovane madre single che cresce da sola la figlia e lavora come interprete. La donna va spesso a fare visita al padre malato, Georg (Pascal Greggory), che con il passare del tempo e l’evolvere della sua patologia diventa sempre meno autosufficiente.

Mentre, insieme alla sua famiglia, sta portando avanti una battaglia per curare il padre, Sandra incontra Clément (Melvil Poupaud), un amico che aveva perso di vista da molto tempo. I due finiscono col dare inizio a una relazione ricca di passione; peccato, però, che Clément sia sposato.

Di conseguenza Sandra capisce che non può abbandonarsi liberamente a questo nuovo amore e deve dosare i sentimenti per non rischiare di soffrire troppo.

Mia Hansen-Løve per scrivere la sceneggiatura del film si ispirò alla malattia del padre che in quel periodo era ancora vivo. In quel modo cercava di dare un senso al dolore che stava vivendo mettendo a confronto due sentimenti potenti e in contrasto tra di loro come il lutto e la rinascita. La regista ha voluto girare su pellicola 35mm per conferire più tenerezza e dare un’anima al film.

Secondo lei, l’uso della pellicola forse dà meno definizione all’immagine ma aumenta l’empatia nello spettatore. Il film è stato presentato in anteprima il 20 maggio 2022 alla Quinzaine des Réalisateurs del 75º Festival di Cannes.

Rimane in sala un’altra pellicola francese: si tratta de ’L’Innocente’. Il film diretto da Louis Garrel, racconta la storia di Sylvie (Anouk Grinberg) e Abel (Louis Garrel). I due sono madre e figlio e si ritrovano in conflitto dopo che lei decide di sposare Michel (Roschdy Zem), l’uomo di cui è innamorata e che sta per uscire di prigione. Sebbene Sylvie e il suo fidanzato abbiano piani per il futuro, come ad esempio l’inizio di una nuova vita insieme e l’apertura di un negozio di fiori, Abel non è entusiasta della relazione della madre.

Il ragazzo, infatti, è convinto che Michel non sia onesto e non possa condurre un’esistenza lontano da criminalità e illegalità.

Deciso a far cambiare idea a sua madre e a proteggerla, Abel insieme al suo migliore amico Clémence inizia a indagare su Michel, ma il giovane presto si renderà conto come lui stesso sia costretto a deviare dalla retta via e come il giudizio che aveva speso sul compagno della madre fosse, forse, troppo affrettato.

In questo film come nei precedenti Due amici (2015), La crociata (2021) e L’uomo fedele (2018), Louis Garrel interpreta il suo alter ego, Abel.