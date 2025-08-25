Un boato, poi l’inferno. Pioggia e vento a 100 km/h. Crollati 265 pini sulle strade. Protezione civile in azione

Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per il ripristino della normalità. Dopo il fortunale che ha colpito il territorio, a Cervia è ancora presto per la conta dei danni. Un disastro, quello della tempesta di ieri, iniziato con un forte boato – intorno alle 4 – cui hanno fatto seguito un vento fortissimo (oltre i cento chilometri orari) e pioggia battente.

Per ora i pini crollati su aree pubbliche – e sulle auto in sosta di malcapitati turisti e residenti – sono 265. Poche ore dopo il passaggio della tromba marina del 10 luglio 2019 la stima immediata dei pini abbattuti su aree pubbliche era di circa 200 pini. Il conto finale dell’ottobre 2019 fu di oltre 5.000 alberi tra suolo pubblico e privato di cui 1.000 nella pineta. Già nella sera di ieri viale Matteotti, viale 2 Giugno e via Jelenia Gora erano state liberate e rese percorribili. Nessun ferito. E’ questo il dato che viene definito ‘miracoloso’.

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti con dieci automezzi speciali e cinquanta operatori, assicurando una presenza costante presso il Centro Operativo Comunale, con il coordinamento della Prefettura. La Protezione Civile ha messo in campo nove squadre, coinvolgendo trentatré volontari del Coordinamento e tutto il nucleo operativo di Cervia, affiancati dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale. Al Centro Operativo Comunale, erano presenti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il direttore dell’Agenzia Massimo Camprini.

Per la gestione delle aree verdi sono stati impiegati venticinque mezzi, tra cui quattro di Giovane Strada, otto di Hera e tredici di Deltambiente, per un totale di sessanta operatori, inclusi quelli del Servizio Verde del Comune.

Partendo dai 265 alberi abbattuti su suolo pubblico, le operazioni di rimozione si sono concentrate tra la prima e la quattordicesima Traversa, viale 2 Giugno, viale Matteotti, via Jelenia Gora e viale Romagna.

La Polizia Locale di Cervia ha garantito una presenza capillare con otto pattuglie e trenta agenti, mentre quella di Ravenna ha fornito supporto con due pattuglie e sei agenti. Anche la Polizia Provinciale di Ravenna ha affiancato le operazioni con una squadra di tre agenti. Tutte le forze dell’ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato – sono coinvolte nella gestione dell’emergenza. Le operazioni sono proseguite durante tutta la notte.

Più di ottanta erano ieri pomeriggio le utenze rimaste senza gas e circa duecento quelle rimaste senz’acqua a Milano Marittima: per garantire comunque il servizio, Hera ha predisposto una fornitura alternativa collocando due autobotti, una in viale Matteotti e una in piazzale Forlì. Per quanto riguarda la rete gas, le squadre sono intervenute per la messa in sicurezza di tre contatori completamente schiacciati da alberi caduti. Sono stati inoltre allertati i servizi di autospurgo per le operazioni di pulizia una volta che le riparazioni saranno completate.

La località, come fanno sapere anche dalla Cooperativa bagnini di Cervia con il presidente Fabio Ceccaroni, garantisce la piena operatività delle attività turistiche e invita chiunque abbia bisogno a rivolgersi ai presidi attivati.

Grazie alla risposta corale delle istituzioni e dei cittadini, Cervia e soprattutto Milano Marittima si avviano verso il ritorno alla normalità.