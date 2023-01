Un brano ricorda ’Il Passatore’: oggi su tutte le piattaforme

Sono passati 172 anni da quel 25 gennaio 1851, quando la città di Forlimpopoli fu teatro dell’incursione della banda di Stefano Pelloni, detto il Passatore. Proprio oggi ’I Santini’ pubblicano il loro nuovo singolo che ne rievoca il ricordo e che ne prende anche il nome: ’Il Passatore’. Un brano scritto e ri-arrangiato sulle note di ‘The Passenger’ di Iggy Pop. Una storpiatura dove The Passenger diventa il Passatore e non il viaggiatore. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali, tra cui Spotify e Youtube. L’uscita del brano sarà accompagnata da un breve video promozionale girato proprio sul luogo dell’accadimento, il Teatro Verdi di Forlimpopoli. In quella sala, 172 anni fa, si diedero appuntamento i forlimpopolesi più facoltosi per assistere allo spettacolo teatrale. All’inizio del secondo atto, all’apertura del sipario, con grande stupore del pubblico, non si presentarono gli attori ma la temibile banda del Passatore che puntò le armi contro gli spettatori ordinando di dare un "contributo pecuniario".

A farne le spese, come è noto, anche l’illustre Pellegrino Artusi, all’epoca 11enne, la cui famiglia decise di trasferirsi a Firenze l’anno dopo proprio a causa di quella ‘maledetta’ sera.

Matteo Bondi