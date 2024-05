Un ’café scientifico’ sulla città del futuro in piazza Morgagni

RinnoviAmo Forlì, la lista civica a sostegno di Graziano Rinaldini, ha organizzato una serata per parlare con esperti di Smart city, intelligenza artificiale e scienza dei dati. L’appuntamento è fissato per stasera alle ore 21, presso il Jump Cafè in Piazza Morgagni, e si svolgerà nella forma del ’café scientifico’.

"Secondo l’ultimo report Forum Pa ICity Rank la nostra città è indietro in termini di alfabetizzazione digitale e amministrazione digitale. Un evento come questo punta quindi a rendere i cittadini più consapevoli delle potenzialità dell’innovazione" spiega la candidata Anna Lisa Balestra. Alla serata sarà presente anche il candidato sindaco Rinaldini.