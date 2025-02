Un caso di scabbia all’asilo. La scuola resta aperta

Segnalato un caso di scabbia alla scuola d’infanzia ‘Ada Maria Gobetti’, nel quartiere Schiavonia. La situazione è stata subito comunicata alle autorità sanitarie, che hanno informato il Comune di Forlì. "La scabbia – spiega Gian Luigi Belloli, direttore provinciale dell’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna – è una parassitosi provocata da un acaro, il Sarcoptes scabiei, che si trasmette da persona a persona, per contatto stretto e prolungato pelle a pelle e, in modo minore, attraverso la biancheria, gli asciugamani o le lenzuola contaminate dalla persona ammalata. Nell’ambito scolastico il rischio di trasmissione della scabbia è basso".

La malattia si presenta con prurito insistente, soprattutto durante la notte: "Si manifesta con lesioni della pelle solitamente localizzate nelle pieghe del corpo (fra le dita di mani e piedi, nei polsi e gomiti) e al tronco – prosegue Belloli –. L’acaro, se non è a contatto con la cute, non vive più di 4 giorni".

È importante eseguire una diagnosi tempestiva della patologia: "Occorre anche pulire gli indumenti venuti a contatto con il malato, attraverso il lavaggio in lavatrice con temperature oltre i 60 gradi".

Nell’asilo Gobetti non saranno necessarie pulizie straordinarie degli ambienti scolastici e l’attività didattica proseguirà regolarmente. "Negli ultimi anni – dichiara il direttore – sono molto aumentati i casi segnalati in tutte le aziende sanitarie, compreso il nostro ambito territoriale, concentrati in particolar modo nel periodo autunno-invernale e tra la popolazione di adolescenti e giovani adulti, specialmente di sesso maschile".

A seguito della segnalazione nella scuola d’infanzia di via Piave le autorità sanitarie si attiveranno nei prossimi giorni per eseguire alcuni controlli: "Verrà condotta un’inchiesta epidemiologica – conclude – e provvederemo alla consegna dei farmaci per eventuali profilassi preventive".