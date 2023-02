Un cast stellare per ’The Son’: 10 lettori gratis

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano alle 21. In sala arriva ’The Son’, diretto da Florian Zeller. Il film racconta la storia di Nicholas (Zen McGrath), che due anni dopo il divorzio dei genitori, ancora diciassettenne, decide che non ne può più di vivere con sua madre. Il ragazzo ormai è affetto da un costante male di vivere, che riesce a placare solo rifugiandosi nei ricordi d’infanzia, il periodo finora più felice della sua esistenza.

È così che sua madre Kate (Laura Dern) decide di lasciarlo al padre, Peter (Hugh Jackman), che nel frattempo si è rifatto una famiglia insieme alla sua nuova partner. Peter cerca di essere una presenza paterna per suo figlio e di comportarsi come avrebbe voluto che suo padre facesse con lui, ma allo stesso tempo deve gestire la sua vita frenetica, che comprende, oltre alla sua famiglia, anche la possibilità di una brillante carriera politica a Washington.

Mentre cerca di porre rimedio agli errori del passato, l’uomo perde di vista quello che è il presente di suo figlio...

’The son’ è la seconda opera della trilogia di Zeller, preceduto da ’The Father - Nulla è come sembra’ (2020). Il cast del film riunisce due vincitori del Premio Oscar (Anthony Hopkins e Laura Dern) e due candidati allo stesso premio (Hugh Jackman e Vanessa Kirby). Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, Al Box Office Usa The Son ha incassato 430 mila dollari.

RImane in programmazione, invece, ’Decision to Leave’, diretto da Park Chan-wook che racconta la storia del detective Hae-Jun (Park Hae-il) alle prese con la misteriosa morte di un uomo, apparentemente avvenuta durante una scalata. Mentre indaga tra le impervie montagne coreane, dove è stato ritrovato il cadavere, il protagonista s’imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una donna di origini cinesi molto misteriosa, divenuta in breve tempo la principale sospettata del caso. La donna infatti, presenta sul corpo segni che riportano a una probabile collisione, come graffi e lividi. E in più, sembra non manifestare particolare dolore per la perdita del marito.

Durante l’interrogatorio e le successive indagini, il detective si renderà conto di iniziare a provare per la vedova sentimenti contrastanti, sviluppando una sorta di ossessione nei confronti della donna. Questo lo porterà a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

’Decision to leave’ è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, dove è stato premiato per la Miglior Regia. Il regista Park Chan-wook si è ispirato per questo film a una la serie di romanzi polizieschi svedesi, The Story of a Crime degli autori Maj Sjöwall e Per Wahlöö.

Il pluripremiato Park Chan-wook torna sul grande schermo firmando la regia di un film thriller dai toni noir, con un tocco di romanticismo, che rievoca ancora una volta il cinema di Alfred Hitchcock.