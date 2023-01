’Un castello di carte’ al Piccolo: così rivive il testo di Calvino

La rassegna ‘Favole’ al Teatro Il Piccolo di Forlì parte domani alle 16, con lo spettacolo ‘Un castello di carte’ della Compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, liberamente ispirato a ‘Il castello dei destini incrociati’ di Italo Calvino, interpretato e diretto da Danilo Conti. Lo spettacolo è realizzato con figure di carta tratte da due mazzi di Tarocchi, quello Visconteo e quello più popolare di Marsiglia, che in comune hanno il protagonista: il Fante di Bastoni. Nella prima storia ‘L’Orco con le penne’ il Fante di Bastoni cerca la penna dell’Orco per guarire il suo re (Taroccchi viscontei). Nella seconda due compari mulattieri (CompareMatto e CompareFante di Bastoni) si trovano nei guai dopo aver fatto una scommessa (Tarocchi di Marsiglia). Il motivo della centralità del Fante di Bastoni sta nel fatto che consiglia di agire subito, di non posticipare le decisioni, è sempre un amico fidato, un servo fedele, uno che ha a che fare con i viaggi. Inoltre in più ha il bastone, un oggetto che lo rende partecipe con gli eroi del teatro popolare dei burattini. I personaggi e gli ambienti di queste storie prendono forma attraverso le immagini e i simboli. Lo spettacolo si svolge tra un tavolino coperto da un broccato, una sedia rovesciata e una filastrocca cantata da una misteriosa chiromante.

Biglietti: 5 euro. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): oggi presso la biglietteria del teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18) e nel giorno di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Info: 0543.26355; accademiaperduta.it.

