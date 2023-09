Un catalogo con 80 progetti. Mause, ecco i laboratori: c’è pure ’A scuola di alluvione’

Via alle iscrizioni, dal 2 al 31 ottobre, per i progetti e i laboratori dedicati alle scuole di ogni ordine e grado proposti dal Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale Mause del Comune di Forlì.

Alla sua ottava edizione, il catalogo raccoglie 80 percorsi formativi organizzati dal centro stesso e da altre 36 realtà tra associazioni ed enti che operano sia a livello locale che nazionale. Le quattro grandi aree tematiche sono: un uso consapevole delle risorse, la valorizzazione della biodiversità, la cittadinanza attiva e infine la mobilità sostenibile; presenti anche alcuni corsi di formazione specifici per gli insegnanti.

"Le scuole – spiega Paola Casara assessora alle Servizi Educativi – aspettano con piacere il programma del Mause, abbiamo sempre molte richieste. Ogni anno cerchiamo di adeguare i nostri percorsi con le esigenze degli studenti; l’obiettivo è quello di rafforzare negli alunni il rapporto con l’ambiente, le risorse, le diversità naturali e socioculturali del territorio e di trasmettere la complessità delle sfide globali per formare i cittadini di domani". I progetti contribuiscono al raggiungimento di alcuni traguardi prefissati dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

"Il target di riferimento è il 4.7 – sottolinea Michela Nanni, responsabile della Gestione della Politiche Ambientali –, che ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti le conoscenze per promuovere uno stile di vita sostenibile, i diritti umani, la parità di genere". Anche per quest’anno il punto di forza del programma sono i tanti laboratori da realizzare a scuola, con durata e metodologie didattiche differenziate. Ma non solo proposte all’interno delle mura scolastiche, infatti, sono presenti anche progetti che invitano a stringere legami con i soggetti attivi nel territorio e da svolgere presso luoghi dedicati della città; come ad esempio: il Museo Ornitologico ‘Ferrante Foschi’, l’ex deposito ExAtr ma anche spazi verdi con percorsi di outdoor education come il giardino ‘La Cocla’ e il Parco Urbano. Tra i corsi più graditi quelli per il contrasto della zanzara tigre, ‘In cibo civitas’ organizzato da Slow Food sui sistemi alimentari sostenibili e ‘Scuole che promuovono salute’ con l’Ausl Romagna.

"Alla luce del diluvio di maggio – continua Nanni –, la Protezione civile ha creato anche un corso chiamato ‘A scuola di alluvione’ per sensibilizzare i bambini al rischio idrogeologico e sviluppare comportamenti corretti per la loro salvaguardia". Il catalogo è consultabile sul sito del comune www.comune.forli.fc.it alla sezione ‘Servizi e Informazioni-Ambiente’, ed è possibile prenotare le attività cliccando sul link dentro alle singole schede progettuali o inquadrando il Qr-code. La conferma di assegnazione dei laboratori sarà comunicata solo dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

Valentina Paiano