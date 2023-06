Un cd di Sabiu e Graziani nel nome di Lucio Battisti

Un libro e un cd: parole e musica per raccontare un mondo. È uscito in libreria e sugli store digitali – pubblicato da edizioni ‘Squilibri’ – il complesso progetto che vede il connubio tra il libro ‘Battisti, l’altro’ del critico musicale Andrea Podestà e il disco ‘L’artista non ero più io’, realizzato da due forlivesi: il cantautore Gabriele Graziani e dal musicista Marco Sabiu. Il focus dell’opera (anzi, delle opere) sono gli ultimi cinque dischi realizzati da Lucio Battisti: quelli che segnano la fine della collaborazione con Mogol in favore di quella con Pasquale Panella.

Dal sodalizio nascono alcuni dei brani più surreali e, forse, più sentiti di Battisti: una cifra che – indagata in forma testuale da Podestà – Graziani e Sabiu rileggono attraverso la musica, scegliendo di rivisitare 14 canzoni del repertorio Battisti-Panella per dare una vita nuova a quelle intuizioni che, ancora oggi, si rivelano cariche di senso ed energia. "L’arrangiamento del 1990 oggi risultava in un certo senso datato – spiega Graziani – perciò quello che abbiamo cercato di fare è stato ripulirlo lasciando quella linea melodica propria di Battisti che incanta oggi come allora. Sabiu ha fatto un lavoro magnifico unendo perfettamente musica sinfonica ed elettronica".

Così i testi surreali di Panella rivivono con uno smalto più vivido nelle note di Graziani e Sabiu, si scoprono nuovi, pur senza rinunciare a quell’autenticità onirica infusa da Battisti, giocando con testi apparentemente criptici al limite dello sconclusionato. "Un viaggio, il nostro – continua Graziani – che vuole essere astratto, surreale. Il nostro punto di vista è un ponte levatoio che ci porta in un altrove inesplorato. Riportare alla luce il senso, cambiando il percorso, ma non la destinazione, è stato per noi un viaggio verso l’alto ma anche verso l’altro".

Sofia Nardi