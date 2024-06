Un centro estivo solidale: la raccolta fondi prosegue

Un’estate di divertimento per 70 bambini provenienti da famiglie in difficoltà grazie all’associazione Welcome Odv. È partito il 10 giugno, e continuerà fino al 26 luglio, il centro estivo ‘Welcome al sole 2024’: sette settimane, tutte con quattro pomeriggi di attività e una giornata intera di gita. Un’opportunità per far vivere ai bambini e alle bambine di Forlì, in situazione di vulnerabilità sociale esperienze speciali: mare, piscina, scivoli acquatici e tanto altro.

Per riuscire a mantenere le rette del centro estivo accessibili alle famiglie con bassi redditi è partita una campagna di raccolta fondi con il sostegno di ItaSolidale sulla piattaforma di crowdfunding e social innovation ’Produzioni dal basso’. L’obiettivo da raggiungere è di 7mila euro (al momento ne sono stati donati poco più di mille): 2.500 per l’acquisto di merende sane, 1.500 per gli ingressi in piscina, 2mila a sostegno del costo del pullman necessario per le gite, infine, altri mille per l’entrata ai parchi acquatici. È possibile eseguire una donazione a importo libero, oppure scegliere tra diversi pacchetti già predisposti, ciascuno dei quali prevede un omaggio di ringraziamento: ‘I tesori del Welcome’ da 25 euro con la possibilità di ritirare un prodotto laboratoriale realizzato dai bambini durante la festa finale del centro estivo; ‘La valigia dei segreti’ del valore di 50 euro aggiunge in regalo la borsa dell’associazione; infine, il ‘Pacchetto avventura’ da 70 euro che prevede tutti i gadget precedenti e in più il kit del centro estivo.

L’associazione Welcome opera da tempo nel cuore del centro storico e offre opportunità educative a minori provenienti da contesti migratori. La missione è quella di contrastare la povertà formativa e fornire alle famiglie fragili un punto di riferimento e supporto alla crescita dei loro figli. L’impegno dei volontari dell’associazione è su molteplici fronti ed è volto a realizzare attività ricreative, laboratoriali e sportive, tutte caratterizzate dalla valorizzazione del patrimonio linguistico e personale dei bambini.

Per sostenere la campagna di raccolta fondi: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-welcome-al-sole-illumina-lestate-con-noi/.

Valentina Paiano